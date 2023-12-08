Güneş fırtınası ne zaman olacak, etkileri neler? 2024'te internet kesilecek mi, ne olacak?
2024 yılında beklenen güneş fırtınası, bilim dünyasını endişelendiren bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Güneş, belirli dönemlerde aktif hale geçerek elektromanyetik radyasyon ve yüklü parçacıkları uzaya yayma eğiliminde olduğundan, bu fenomen Dünya üzerinde çeşitli etkiler yaratıyor. Peki Güneş fırtınası ne zaman olacak, etkileri neler? 2024'te internet kesilecek mi, ne olacak?
2024 yılında beklenen Güneş fırtınaları, dünya genelinde uzun süreli internet kesintileri gibi ciddi etkilerle beraber gelebilir. Bilim insanlarının uyarılarına göre, bu güneş fırtınaları, özellikle 2024 yılının başlarında Dünya'nın iletişim altyapısını olumsuz yönde etkileyebilir. Elektrik ve uydu sistemleri gibi temel iletişim ağları, Güneş'in yaydığı yüklü parçacıkların etkisiyle sekteye uğrayabilir, hatta bu parçacıkların elektronik cihazlara zarar verme potansiyeli bulunmaktadır.
2024'TE İNTERNET HAFTALARCA KESİLEBİLİR
25 numaralı mevcut güneş döngüsü, 2019 yılında başladı ve yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Bir araya gelerek takımadalara benzeyen 'güneş lekeleri', yıldızımızın manyetik alanındaki büyük değişikliklerden kaynaklanıyor.
Ayrıca Dünya'ya şiddetli enerji patlamaları göndererek, potansiyel olarak uydulara zarar verebilecek ve interneti bozabilecek 'güneş fırtınalarına' neden oluyorlar.
Güneş, yaklaşık her 11 yılda bir solar maksimum adı verilen bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ortaya çıkan Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanındaki büyük değişikliklerin sonucunda takımadaları andıran yapılar oluşturabilir.
Bu lekeler, aynı zamanda güçlü enerji patlamalarına yol açarak Güneş fırtınalarına neden olabilirler. Bu fırtınalar, uydulara zarar verebilir ve hatta iletişim sistemlerini kesintiye uğratabilir.
Yeni bir araştırma, Güneş maksimumunun, beklenenenden daha erken bir şekilde 2024'ün başlarında yaşanacağını gösterdi. Bu tahmin, NASA'nın 2025 sonları için öngördüğü tahminle farklılık gösteriyor.
Hintli bir araştırma ekibi, IISER Kolkata Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden fizikçi Dr. Dibyendu Nandi liderliğinde, bu yeni tahmini ortaya attı.
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