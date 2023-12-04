GTA 6 fragmanı yarın saat kaçta çıkacak? Rockstar Games GTA 6 trailer Türkiye saat bilgileri...

GTA günümüzde en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Her seri oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Serinin sonuncusu olan GTA 6 da oldukça merakla beklenenler arasında yer alıyor. Oyunu takip eden birçok kişi olduğu için her geçen gün çıkışı hakkında birçok haber yayınlanıyor. Bu bilgilerin birçoğu da teoriden ibaret.