GTA 6 fragmanı yarın saat kaçta çıkacak? Rockstar Games GTA 6 trailer Türkiye saat bilgileri...
Grand Theft Auto serisinin uzun zamandır beklenen 6. oyunu için heyecan dorukta. Oyunun fragmanının Aralık ayının ilk günlerinde yayınlanması beklenirken, bu fragmanın ardından oyunun ön satış tarihinin de duyurulması öngörülüyor. Rockstar Games'in GTA 6 için büyük bir beklenti yarattığı ve oyunculara heyecan verici bir deneyim sunacağı tahmin ediliyor. Peki GTA 6 fragmanı yarın saat kaçta çıkacak?
Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen altıncı oyununun fragmanı için heyecan dorukta. Rocskstar Games'in resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru, milyonlarca oyuncu tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. GTA 6 fragmanının yayın saatiyle ilgili detaylar da beklenirken, Türkiye saatiyle ne zaman izleyiciyle buluşacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki GTA 6 fragmanı yarın saat kaçta çıkacak? İşte Rockstar Games GTA 6 trailer Türkiye saat bilgileri...
GTA 6 FRAGMANI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
GTA 6 fragmanı, 5 Aralık Salı günü dünya genelinde yayınlanacak. Fragmanın Türkiye'den takip edilebileceği saat ise 17.00 olacak.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games, Şubat 2022'de GTA VI'nın gelişiminin iyi ilerlediğini resmi olarak doğrulamıştı. Bu duyuru, bu son derece başarılı oyun serisinin sonraki bölümüne yönelik beklentiyi daha da artırdı.
GTA günümüzde en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Her seri oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Serinin sonuncusu olan GTA 6 da oldukça merakla beklenenler arasında yer alıyor. Oyunu takip eden birçok kişi olduğu için her geçen gün çıkışı hakkında birçok haber yayınlanıyor. Bu bilgilerin birçoğu da teoriden ibaret.
Ancak GTA 6'nın aktif geliştirme süreci hakkında verimli bir çalışma yapıldığı oyun yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Tahminlere göre ise GTA'nın 31 Mart 2024 senesinde çalışmaların sona ereceği düşünülüyor. Bu da 2024 yıl içerisinde oyunun çıkabileceğini göstermektedir.
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