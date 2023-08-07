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Türk şirket IDEF’ten stratejik işbirlikleriyle döndü

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Türk şirket IDEF’ten stratejik işbirlikleriyle döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF), İzmir merkezli Türk şirket, yerli sermayeyle geliştirdiği üç drone ile boy gösterdi.

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