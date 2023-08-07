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Gürbağ Savunma IDEF’23 Savunma Sanayi Fuarı'na damga vurdu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Gürbağ Savunma IDEF’23 Savunma Sanayi Fuarı’na damga vurdu

25-28 Temmuz tarihleri arasında TÜYAP Tüm Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF’23’de yerli üretim savunma teknolojileri damga vurdu. Gürbağ Savunma'nın geliştirmiş olduğu yerli akıllı savunma sistemi Hydro-GIDS, fuarın gözdesi haline gelerek hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü. HydroGIDS, modern teknoloji ve mühendislik harikası özellikleriyle dikkat çekti ve savunma sanayiine yönelik çözümleriyle katılımcıların takdir ve beğenisini kazandı.

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