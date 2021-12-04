Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...

Instagram çöktü mü? Sosyal medya platformu Instagram'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. İki ay önce yaklaşık 6 saat süren erişim sorunu ile gündeme gelen Instagram, bugün saat 16.00 itibarıyla yaşanmaya başlayan erişim sorunu ile yeniden araştırılmaya başlandı. Instagram erişim sorununun nedenini merak eden kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' gibi sorulara yanıt verdi. Peki, Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilçesinde erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'daki erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Instagram'daki erişim sorununun haritası: