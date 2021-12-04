Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
Son dakika... Instagram çöktü mü? Sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye genelinde saat 16.00 itibarıyla erişim sorunu yaşanan Instagram'ın neden açılmadığı araştırılıyor. Peki, Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte Instagram erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler...
Instagram çöktü mü? Sosyal medya platformu Instagram'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. İki ay önce yaklaşık 6 saat süren erişim sorunu ile gündeme gelen Instagram, bugün saat 16.00 itibarıyla yaşanmaya başlayan erişim sorunu ile yeniden araştırılmaya başlandı. Instagram erişim sorununun nedenini merak eden kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' gibi sorulara yanıt verdi. Peki, Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilçesinde erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'daki erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Instagram'daki erişim sorununun haritası:
FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAKİ KESİNTİ NEDENİYLE TİCARİ KAYBA UĞRAYANLAR DAVA AÇABİLECEK
Instagram'da iki ay önce yaşanan 6 saatlik erişim sorununun ardundan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün yazılı açıklama yapmıştı. Ergün, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın kullanıcılarına uzun bir süre hizmet veremediğini anımsatarak, bu platformların ticari amaçla da oldukça sık kullanıldığına işaret etti.
Tacirler, işletme sahipleri ve ticari maksatlı içerik üreticilerin, platformlarla yaptıkları sözleşmeler kapsamında yayınladıkları reklamlar vasıtasıyla ticari gelir elde ettiklerini, dolayısıyla kesinti süresince zarara uğradıklarını aktaran Ergün, şunları kaydetti:
"Bu durumda yaşanılan bu gelir kaybının nasıl tazmin edileceği sorusu akıllara geliyor. 5651 sayılı internete ilişkin temel düzenlemelerin yapıldığı yasa da yapılan son değişiklikle Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının; yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermesi zorunlu hale getirildi.
Facebook ve Instagram da Türkiye temsilcilerini belirledi. Yasada açıkça belirtildiği üzere bu temsilciler, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek zorunda. Dolayısıyla ticari kayba uğradığını iddia eden kişi ve kurumlar, açacakları davalarda Facebook ve Instagram şirketlerini taraf olarak gösterip; dava süresince tebligatları temsilcilik vasıtasıyla gerçekleştirebilir."
Ergün, davanın görülmesinde hangi ülke hukukunun uygulanacağına dair çeşitli ülkelerde yerel mahkemelerin yetkili olacağı hususunda kararlar verildiğini ifade ederek, birçok ülkenin kendi mahkemelerinde kendi hukuklarına göre yaptığı yargılamalarla Facebook'u tazminat ödemeye mahkum ettiğini dile getirdi.
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