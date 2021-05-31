Google'dan sınırsız fotoğraf kararı! Yeni dönemde...
Google sınırsız fotoğraf depolama hizmeti hakkında flaş bir açıklama yaptı. Yeni döneme geçildiğini belirten şirket, Google Fotoğraf'ın 1 Haziran'dan itibaren ücretli olacağını duyurdu.
Google'ın görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar için sınırsız yedeklemede sona gelindi. Google Fotoğraflar için 1 Haziran'dan yüksek kalitede sınırız depolamayı sonlandırıyor. Şirket Google One üzerinden ücret karşılığı ek depolama alanı sunuyor.
Google bünyesinde hesabı bulunanlara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama alanı hizmeti ise devam edecek.
Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara duyuruda yapmıştı. Google Pixel kullananlar ise sınırsız fotoğraf depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecek.
Google'ın 15 GB'lik alanı sadece fotoğraflar için değil bütün Google hesaplarını kapsıyor. Yani Drive, E-Tablolar, Slaytlar gibi hizmetler de 15 GB'lik alana dahil.
GOOGLE ONE NE KADAR?
Şirket 15 GB'lik ücretsiz alanı yeterli bulmayan kullanıcılara üç farklı abonelik seçeneği sunuyor.
Google One'da 100 GB aboneliğin aylık ücreti 5.79 lira, yıllık ödeme ise 57.99 lira.
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