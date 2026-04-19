Trabzonspor Rams Başakşehir maçı! Fırtına 3 puan için sahada

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.





MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu (Nwakaeme)



Başakşehir: Muhammet, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Selke

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor.



Geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor.



Ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 47 puan ve averajla 5. sırada yer aldı. Göztepe ile lig beşinciliği için yarış içinde bulunan turuncu-lacivertli ekip, haftayı puan ya da puanlarla kapatmayı hedefliyor.



Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Başakşehir'i 4-3 mağlup etmişti.





TRABZONSPOR'DA 4, BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK



Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroya dahil edilebilecek. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.



RAMS Başakşehir'de sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, karşılaşmada forma giyemeyecek.



SÜPER LİG'DE 36. RANDEVU



Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 35 karşılaşmanın 15'inde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 53 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.





TRABZON'DA EN ÇOK 'BERABERLİK' YAŞANDI



Trabzon'da iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı.



Bordo-mavili takım, sahasında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.



Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 18 gol yedi.





BU SEZON ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA



İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.



Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da deplasmanda 4-2 galip gelmişti.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 mağlup etmişti.



Trabzonspor, genç teknik adam ile RAMS Başakşehir karşısında 3 resmi karşılaşmada da galip gelmeyi başardı.