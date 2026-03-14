CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında futbolseverler dev bir Karadeniz derbisine odaklandı. Trabzonspor, sahasında komşusu Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Papara Park’ta oynanan zorlu mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Muçi, Ozan, Lovik, Savic, Msutafa, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu, Oulai, Felipe Augusto
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil
8. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29'a 9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Trabzonspor 94 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 44 golle karşılık verdi.