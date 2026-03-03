Fırtına istanbul'da sert esti I Trabzonspor Başakşehir'i 4 golle geçti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakada ikinci yarının 45. dakikasında Da Costa'nın golüyle Başakşehir 1-1 ile beraberliği yakaladı.

FOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

46. dakikada Umut Güneş'in pasında Nuno da Costa'nın altıpasın sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



51. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.



66. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Brnic'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 2-1



69. dakikada Mustafa Eskihellaç, topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



79. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Ozan Tufan, Ba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterip, Ba'yı kırmızı kartla direkt oyun alanı dışına gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Ozan Ergün pozisyonun ceza alanı dışında olduğu işaret ederek, oyunun serbest vuruşla devam edeceğini işaret etti.



84. dakikada savunmada Berat Özdemir'in hatasında araya giren Onuachu, ceza sahasına girip sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2



85. dakikada santra kullandıktan sonra kaleci Doğan Alemdar, topu uzaklaştırmak isterken Ozan Tufan ayağını uzattı ve ona çarpan top ağlara gitti. 2-4

"ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUM"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Paul Onuachu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde özel yetenekleri olduğunu fark ettim. Ondan istediğim şey biraz daha iyi performans ve daha az top kaybı yapması. Bunu başardığında çok daha iyi olacaktır. Ona sahip olduğumuz için mutluyum." dedi.

Oyuncularını da tebrik eden Tekke, "Futbolcularım her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.