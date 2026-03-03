Fırtına istanbul'da sert esti I Trabzonspor Başakşehir'i 4 golle geçti
ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 4’üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir FK’yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 9’a yükselten Trabzonspor, grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 6 puanda kalan RAMS Başakşehir ise Türkiye Kupası’na veda etti.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta heyecanı başladı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya geldi.
MAÇTA İLK GOL TRABZONSPOR'UN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikasında Felipe Augusto Da Silva (99)'nın golüyle Trabzonspor maçta 1-0 öne geçti.
İKİNCİ YARIDA BAŞAKŞEHİR BERABERLİĞİ YAKALADI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakada ikinci yarının 45. dakikasında Da Costa'nın golüyle Başakşehir 1-1 ile beraberliği yakaladı.
BAŞAKŞEHİR'DEN ARKA ARKAYA GOL
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ikinci yarısı hız kesmeden devam ederken Başakşehir 65. dakikada Brnic'in bulduğu ikinci golle 2-1 öne geçti.
FIRTINADAN HAMLE
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ikinci yarısı hız kesmeden devam ederken Trabzonspor ikinci yarının 69. dakikasında Mustafa Eskihellaç'nın bulduğu ikinci golle skoru 2-2 yaparak yeniden beraberlik sağlandı.
TRABZONSPOR SKORU 3-2 YAPTI
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ikinci yarısı hız kesmeden devam ederken Trabzonspor 82. dakikada Onuachu'nun bulduğu golle skoru 2-3 yaptı.
BORDO MAVİLER 4-2 ÖNDE
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ikinci yarısı hız kesmeden devam ederken Trabzonspor 84. dakikada Ozan Tufan'ın bulduğu golle skoru 2-4 yaptı.
İLK YARI
6. dakikada sağ taraftan Muçi'nin kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
23. dakikada sağ kanattan Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası sağından Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada sol taraftan Brnic'in yaptığı ortada savunmada Batagov'un kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.
44. dakikada Augusto'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Doğan Alemdar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İKİNCİ YARI
46. dakikada Umut Güneş'in pasında Nuno da Costa'nın altıpasın sağ tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
51. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Fayzullayev'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onuralp Çevikkan meşin yuvarlağı kurtardı.
66. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Brnic'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 2-1
69. dakikada Mustafa Eskihellaç, topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyip yaptığı vuruşta kaleci Doğan Alemdar'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
79. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Ozan Tufan, Ba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterip, Ba'yı kırmızı kartla direkt oyun alanı dışına gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Ozan Ergün pozisyonun ceza alanı dışında olduğu işaret ederek, oyunun serbest vuruşla devam edeceğini işaret etti.
84. dakikada savunmada Berat Özdemir'in hatasında araya giren Onuachu, ceza sahasına girip sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
85. dakikada santra kullandıktan sonra kaleci Doğan Alemdar, topu uzaklaştırmak isterken Ozan Tufan ayağını uzattı ve ona çarpan top ağlara gitti. 2-4
"ONA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUM"
Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Paul Onuachu hakkında açıklamalarda bulundu.
Tekke, "Onuachu'yu ilk gördüğümde özel yetenekleri olduğunu fark ettim. Ondan istediğim şey biraz daha iyi performans ve daha az top kaybı yapması. Bunu başardığında çok daha iyi olacaktır. Ona sahip olduğumuz için mutluyum." dedi.
Oyuncularını da tebrik eden Tekke, "Futbolcularım her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.
Goller: Nuno da Costa (dk. 46), Brnic (dk. 66) (RAMS Başakşehir), Augusto (dk. 6), Mustafa Eskihellaç (dk. 69), Onuachu (dk. 84), Ozan Tufan (dk. 85) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Ba (dk. 79) (RAMS Başakşehir) Sarı kartlar: Shomurodov, (RAMS Başakşehir), Savic, Nwakaeme (Trabzonspor)