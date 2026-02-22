CANLI YAYIN

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oldu. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti. Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan bordo-mavililer, Onuachu ve Augusto’nun golleriyle geri dönmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi, deplasmandan 3 puanla ayrılarak puanını 48’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. İşte mücadelede yaşananlar…

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyum'nda oynandı.

Mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Suat Güz üstlendi. VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da Mustafa Savranlar görev aldı.

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı - 1

Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK engelini 2-1'lik skorla geçti.

Trabzonspor'un gollerini 24'üncü dakikada Felipe Augusto ile 27'nci dakikada Paul Onuachu kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 22'nci dakikada Mohamed Bayo havalandırdı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti ve zirve yarışını takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Papara Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı - 2

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada orta sahada topu kapan Kozlowski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

13. dakikada sağ kanattan Luis Perez'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in gelişine vole vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.

21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Muçi'nin savunma arkasına attığı uzun pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı - 3

26. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mustafa'nın vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

37. dakikada Kozlowski'nin kafayla gönderdiği pasta topla buluşan Bayo'nun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı - 4

(İKİNCİ YARI)

62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.

70.⁠ ⁠dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.

80.⁠ ⁠dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.

87.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı - 5

HEDEF YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK

Ligde geçen hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara alan bordo-mavililer, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamak istiyor. Karadeniz ekibi, topladığı 45 puanla; lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı - 6

TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İki takım arasındaki rekabette Trabzonspor'un ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne dek Gaziantep temsilcisi ile 13 kez karşılaşan bordo-mavililer, bu maçların hiçbirinde sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

  • Toplam 13 Maç: 8 Galibiyet, 5 Beraberlik.
  • Gol Dengesi: Trabzonspor 27 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Deplasman karnesinde de başarılı bir grafik çizen Fırtına, Gaziantep'te oynadığı 6 dış saha maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken; bu maçlarda 8 gol atıp sadece 3 gol yedi.

KADRODA KRİTİK EKSİK VE KART SINIRI

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov, maçın kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan bordo-mavili ekipte üç isim kart sınırında bulunuyor. Muçi, Savic ve Folcarelli, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

  • Maçın hakemi kim? Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.
  • Trabzonspor'da kimler cezalı sınırında? Muçi, Savic ve Folcarelli sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta oynayamayacak.
  • Zubkov oynayacak mı? Hayır, Ukraynalı oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın