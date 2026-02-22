Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı

90.⁠ ⁠dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

Ligde geçen hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara alan bordo-mavililer, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamak istiyor. Karadeniz ekibi, topladığı 45 puanla; lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İki takım arasındaki rekabette Trabzonspor'un ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne dek Gaziantep temsilcisi ile 13 kez karşılaşan bordo-mavililer, bu maçların hiçbirinde sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

Toplam 13 Maç: 8 Galibiyet, 5 Beraberlik.

8 Galibiyet, 5 Beraberlik. Gol Dengesi: Trabzonspor 27 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Deplasman karnesinde de başarılı bir grafik çizen Fırtına, Gaziantep'te oynadığı 6 dış saha maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken; bu maçlarda 8 gol atıp sadece 3 gol yedi.

KADRODA KRİTİK EKSİK VE KART SINIRI

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov, maçın kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan bordo-mavili ekipte üç isim kart sınırında bulunuyor. Muçi, Savic ve Folcarelli, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Maçın hakemi kim? Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Trabzonspor'da kimler cezalı sınırında? Muçi, Savic ve Folcarelli sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta oynayamayacak.

Zubkov oynayacak mı? Hayır, Ukraynalı oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

