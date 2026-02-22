Trabzonspor'da zirve inadı! Fırtına deplasmanda hata yapmadı
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oldu. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti. Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan bordo-mavililer, Onuachu ve Augusto’nun golleriyle geri dönmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi, deplasmandan 3 puanla ayrılarak puanını 48’e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. İşte mücadelede yaşananlar…
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyum'nda oynandı.
Mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Suat Güz üstlendi. VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da Mustafa Savranlar görev aldı.
Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK engelini 2-1'lik skorla geçti.
Trabzonspor'un gollerini 24'üncü dakikada Felipe Augusto ile 27'nci dakikada Paul Onuachu kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 22'nci dakikada Mohamed Bayo havalandırdı.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, puanını 48'e yükseltti ve zirve yarışını takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.
Gaziantep FK, Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Papara Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
4. dakikada orta sahada topu kapan Kozlowski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.
13. dakikada sağ kanattan Luis Perez'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Maxim'in gelişine vole vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
21. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gassama'nın kale önüne çevirdiği topa Bayo'nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Muçi'nin savunma arkasına attığı uzun pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1