Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK’ye konuk oluyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 16.00’da çalacak. Bordo-mavililer 45 puanla zirve yarışını sürdürürken, Gaziantep FK ise 28 puanla ligin 9. sırasında yer alıyor. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

HEDEF YENİDEN ÇIKIŞA GEÇMEK

Ligde geçen hafta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara alan bordo-mavililer, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamak istiyor. Karadeniz ekibi, topladığı 45 puanla; lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 7 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İki takım arasındaki rekabette Trabzonspor'un ezici üstünlüğü dikkat çekiyor. Bugüne dek Gaziantep temsilcisi ile 13 kez karşılaşan bordo-mavililer, bu maçların hiçbirinde sahadan yenilgiyle ayrılmadı.

8 Galibiyet, 5 Beraberlik. Gol Dengesi: Trabzonspor 27 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Deplasman karnesinde de başarılı bir grafik çizen Fırtına, Gaziantep'te oynadığı 6 dış saha maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken; bu maçlarda 8 gol atıp sadece 3 gol yedi.

KADRODA KRİTİK EKSİK VE KART SINIRI

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov, maçın kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan bordo-mavili ekipte üç isim kart sınırında bulunuyor. Muçi, Savic ve Folcarelli, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK Trabzonspor Zafer Görgen Onana Tayyip Talha Sanuç Pina Arda Kızıldağ Nwaiwu Rodrigues Batagov Sorescu Lovik Kozlowski Oulai Ogün Özçiçek Folcarelli (Sınırda) Maxix Augusto Lungoyi Muçi (Sınırda) Bayo Mustafa Eskihellaç Draguş Onuachu

