CANLI | Türk Telekom - Trabzonspor

Ankara Spor Salonu'ndan son gelişmeleri aktaran A Spor Muhabiri Engin Can Çelik, "Ziraat Bankası Türkiye Kupası heyecanı bugün itibarıyla başlayacak. Saatler 18:00'i gösterdiğinde, bu sezon Süper Lig'in en istikrarlı iki takımı karşı karşıya gelecek" ifadelerini kullanarak zorlu mücadelenin önemine dikkat çekti.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final etabında dev heyecan bugün Ankara'da start alıyor. Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlayan dev ekiplerin kupa mücadelesinde, ligin en istikrarlı takımlarından Türk Telekom ve Trabzonspor, yarı final bileti için parkeye çıkıyor.

Türk Telekom ile Trabzonspor, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimiz aracılığıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başkent ekibinin Avrupa arenasındaki konumuna da değinen Çelik, "EuroCup'ta da play-off etabına adını yazdıran Türk Telekom, Erdem Can yönetiminde oldukça iddialı bir kadro planlaması yaptı. Doğu Özdemiroğlu, Kyle Allman ve Simonovic gibi istikrarlı isimleri bu sezon kadroda görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ev sahibi Türk Telekom'un bu sezon sergilediği başarılı grafiğe vurgu yapan Engin Can Çelik, "Ev sahibi Türk Telekom; bu sezon istikrarlı çıkışını kupada da, EuroCup'ta da, ligde de sürdürüyor. Ligi ilk 4 içinde tamamlayarak çeyrek final etabına katıldılar" dedi

FIRTINA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon alt ligde mücadele etmesine rağmen Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un performansını değerlendiren Çelik, "Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon bir alt ligdeydi ve bu sezon Süper Lig'e yükselmişti. Onlar da geride bıraktığımız 15 haftayı 5. sırada bitirerek kupaya katılım hakkı kazandı" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililerin maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağını belirten Çelik, "Trabzonspor da bugün galibiyetle adını bir üst tura yazdırmak için sahada olacak" sözleriyle Karadeniz ekibinin hedefini aktardı.