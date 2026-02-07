Trabzonspor takım otobüsüne çirkin saldırı! Kulüpten açıklama: Sabrımız taştı

Son dönemde Trabzonspor'a yönelik saldırılar zincirine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de Başkan Doğan'ın aracının hedef alınmasının ardından Antalya'da takım otobüsü taşlandı. Son olarak ise Samsunspor maçı öncesinde bordo-mavili ekibin otobüsüne bir kez daha saldırı düzenlendi.

Trabzonspor’dan Samsun'daki taşlı saldırı sonrası açıklama (X)

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA: SABRIMIZ TAŞTI

Saldırı sonrası Trabzonspor Kulübü, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur"