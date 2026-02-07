Trabzonspor takım otobüsüne çirkin saldırı! 6 gözaltı

Son dönemde Trabzonspor'a yönelik saldırılar zincirine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de Başkan Doğan'ın aracının hedef alınmasının ardından Antalya'da takım otobüsü taşlandı. Son olarak ise Samsunspor maçı öncesinde bordo-mavili ekibin otobüsüne bir kez daha saldırı düzenlendi.

Trabzonspor’dan Samsun'daki taşlı saldırı sonrası açıklama (X)

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA: SABRIMIZ TAŞTI

Saldırı sonrası Trabzonspor Kulübü, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur"

TRABZONSPOR'UN TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI ANLARI KAMERADA

Trabzonspor'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler ise ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.