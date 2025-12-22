Ankara'da kritik viraj! Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında | İşte ilk 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo mavililerde Onuachu ve Oulai gibi önemli isimler forma giyemeyecek. İşte maçın ilk 11'leri...
Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.
SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.
En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.
EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.
Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.
TRABZONSPOR'DA O İSİMLER YOK
Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.
Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE NIANG YOK
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, maçta forma giyemeyecek. Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor ile son maçını 15 Mayıs 2021'de oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
