Bordo mavi yeni seri peşinde! Başakşehir-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, bugün saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor bu maçı kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut Güneş, Crespo, Deniz, Da Costa, Shomurodov.
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
Ligdeki son iki maçında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir seri için ilk adımı atmak istiyor.
35. RANDEVU
Başakşehir ile Trabzonspor, bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda da Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz ekibi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordo-mavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.
İstanbul'da oynanan son iki maçı ise Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.
FATİH TEKKE BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BAŞLAMIŞTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasındaki Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz ekibinin başında ligde 24. müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyle bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduracak olan Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.
