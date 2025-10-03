Trabzonspor, Papara Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak! İşte mücadelenin ilk 11’leri
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında açılış mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Kayserispor’u ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte iki takımın 11'leri...
Trabzonspor ile Kayserispor, ligde yarın oynanacak maçla birlikte 57. kez karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Suat Güz, Gökhan Barcın ve Gürcan Hasova üstlenecek. VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yaparken, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR2'de Efe Tanrıverdi yer alacak.
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onana, Pına, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Okay, Zubkov, Augusto, Onuachu
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha
Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada bulunuyor.
Trabzonspor, 3 haftalık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup ederek sonlandırdı. Karadeniz temsilcisi, yarınki maçta da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
MAÇ KARNESİ
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.
Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.
TRABZON'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, sahasında da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, kendi evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.
SON 3 SEZONDUR SAHASINDA ZORLANIYOR
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında da üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor.
En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.
