Trabzonspor, Papara Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak! İşte mücadelenin ilk 11’leri

SON 3 SEZONDUR SAHASINDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında da üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor.

En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: