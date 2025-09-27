Trabzonspor Fatih Karagümrük’ün konuğu! İşte bordo-mavililerin muhtemel ilk 11’i
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. İşte bordo-mavililerin muhtemel ilk 11’i...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün saat 20.00'de Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak. Mehmet Kısal ve Ferhan Kestanlıoğlu da AVAR'da görev yapacak.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
SON 3 MAÇTA PUAN ALAMADI
Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.
İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE 11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2'nci Lig'de karşı karşıya geldi. İki takım o günden bugüne 10'u Süper Lig, 2'si 2'nci Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 11 galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 7, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.
Ligde 11 puanla 5'inci sırada bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 3 puanla 17'nci sırada bulunan Fatih Karagümrük ise sahadan en az puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan yukarılara tırmanmak istiyor.
İSTANBUL'DA 3 GALİBİYET
Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.
2 DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ
Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.
Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
