Fırtına sessizliğini bozdu! Bordo-mavililer Karagümrük’ü rahat geçti
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisini bulduğu 4 golle yenmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor’un 3 maçlık galibiyet özlemi sona erdi.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yaptı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ve 45+8. (P) dakikalarda Paul Onuachu ile 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1 ile 90+3. dakikalarda Fofana'dan geldi.
Bu skorun ardından puanını 14'e yükselten Trabzonspor, üç maç aradan sonra kazandı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez yenilen Karagümrük ise 3 puanla 17. basamakta yer buldu.
Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.
45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.
(İKİNCİ YARI)
58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.
90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.
90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş yerinde en çok sevilen 3 burç: Herkesin gönlünü kazanıyor
- Optik illüzyon: Bu gizli kuşu sadece en keskin gözler bulabiliyor!
- Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları
- 27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?
- 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınavları ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- OGM 262 personel alımı yapacak: OGM daimi işçi alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?
- AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?
- Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
- Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?