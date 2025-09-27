Fırtına sessizliğini bozdu! Bordo-mavililer Karagümrük’ü rahat geçti

Süper Lig'in 7'nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ve 45+8. (P) dakikalarda Paul Onuachu ile 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1 ile 90+3. dakikalarda Fofana'dan geldi.

Bu skorun ardından puanını 14'e yükselten Trabzonspor, üç maç aradan sonra kazandı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez yenilen Karagümrük ise 3 puanla 17. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.