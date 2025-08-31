Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor Samsunspor ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Çekişmeli geçen derbide kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İşte nefes kesen maçta yaşananlar.
Ligde puan kaybı yaşamadan yollarına devam eden Trabzonspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4'üncü hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakada kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
İLK YARI
7. dakikada Olaigbe'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Okan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada Zubkov'un sağ taraftan ortasında Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada Yunus Emre Çiftçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.
37. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Augusto'nun sağ çaprazdan vuruşunda top direkten göre döndü.
45+4. dakikada Zubkov'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Augusto'dan önce Drongelen topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Yunus, Emre, Mouandilmadji
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
