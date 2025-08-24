Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırlıyor! Fırtına, 3’te 3 için sahada

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 18:25 Güncelleme: 24.08.2025 18:39
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. İki ekip, lig tarihindeki 59. randevularında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek. Öte yandan VAR koltuğunda Onur Özütoprak görev yapacak.

İki ekip, lig tarihindeki 59. randevularında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor (AA)İki ekip, lig tarihindeki 59. randevularında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor (AA)

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Okay, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Onuachu, Batagov, Olaigbe, Augusto

ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara

Sezona iyi başlayan fırtına, galibiyet serisini dürdürmek istiyor (AA)Sezona iyi başlayan fırtına, galibiyet serisini dürdürmek istiyor (AA)

BORDO-MAVİLİLERDE TEK EKSİK NWAKAEME

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK VAR

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrılan Antalyaspor, Trabzonspor karşısında da 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor cephesinde Bahadır Öztürk ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Safuri, Hüseyin Türkmen ve Milosevic ise statü gereği maçta görev alamayacak.

Antalyaspor, Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı (AA)Antalyaspor, Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı (AA)

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 59. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü maçla beraber Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

TRABZONSPOR EVİNDE SADECE 2 KEZ YENİLDİ

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

Öte yandan puan cetveli şöyle:

