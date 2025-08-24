Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırlıyor! Fırtına, 3’te 3 için sahada

Sezona iyi başlayan fırtına, galibiyet serisini dürdürmek istiyor (AA)

BORDO-MAVİLİLERDE TEK EKSİK NWAKAEME

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK VAR

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrılan Antalyaspor, Trabzonspor karşısında da 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor cephesinde Bahadır Öztürk ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Safuri, Hüseyin Türkmen ve Milosevic ise statü gereği maçta görev alamayacak.