Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırlıyor! Fırtına, 3’te 3 için sahada
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. İki ekip, lig tarihindeki 59. randevularında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek. Öte yandan VAR koltuğunda Onur Özütoprak görev yapacak.
Maçı canlı anlatım olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Okay, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Onuachu, Batagov, Olaigbe, Augusto
ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara
BORDO-MAVİLİLERDE TEK EKSİK NWAKAEME
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.
ANTALYASPOR'DA 5 EKSİK VAR
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrılan Antalyaspor, Trabzonspor karşısında da 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Antalyaspor cephesinde Bahadır Öztürk ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Safuri, Hüseyin Türkmen ve Milosevic ise statü gereği maçta görev alamayacak.
TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 59. KARŞILAŞMA
Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü maçla beraber Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.
TRABZONSPOR EVİNDE SADECE 2 KEZ YENİLDİ
Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.
Öte yandan puan cetveli şöyle:
