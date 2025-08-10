Karadeniz fırtınası sezonu açıyor

Papara Park'ta yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR PERDEYİ AÇIYOR

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıkacak. Geçen sezon ligi 30 Mayıs'ta Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde galibiyet arayacak. Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Paul Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluşacak.