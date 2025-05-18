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Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 14:59 Güncelleme: 18.05.2025 14:59
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Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya konuk oluyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve Çağdaş Altay düdük çalacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Mohammed, Fredy, Bardhi, Okita, Puşcaş

Trabzonspor: Taha Tepe, Malheiro, Serdar Saatçı, Lundstram, Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Jabol, Cihan Çanak, Cham, Draguş, Sikan

Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor muhtemel 11’ler

O İSİMLER SAKAT

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

BODRUM KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de yine bu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor muhtemel 11’ler Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor muhtemel 11’ler Bordo mavililer kritik deplasmanda! Bodrum FK-Trabzonspor muhtemel 11’ler
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