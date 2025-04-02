Trabzonspor'un ZTK'da rakibi Bodrum FK! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Fırtına’nın hedefi 10. kez kupayı müzesine götürmek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi konuk edecek.
ZTK HEYECANI A SPOR'DA
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselme peşinde.
D Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Bodrum FK ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Banza
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Ege Bilsel, Fredy, Okita, Puşcaş
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