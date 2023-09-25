25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş! Hatayspor 2-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş! Hatayspor 2-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
ABONE OL
Hatayspor’dan muhteşem geri dönüş! Hatayspor 2-3 Trabzonspor MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına 2-0 önce geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Hatayspor muhteşem bir geri dönüş yaparak maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına 2-0 önce geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Hatayspor muhtemeş geri dönüş yaparak maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Aburjania ile paslaşarak cezaalanına sokulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda top kalecide kaldı.

44. dakikada Uğurcan'ın degajında Onuachu'nun kafa pasında topla buluşan Edin Visca cezaalanına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+7. dakikada Edin Visca'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce yatarak uzaklaştırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Görkem, Fernandes, Dele Bashiru, Strandberg, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA