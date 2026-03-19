Samsunspor için ya tamam ya devam! İspanya'da dev hesaplaşma

AVRUPA'DA 22. DESTAN: TARİHİ TANIKLIK

Rayo Vallecano deplasmanı, Samsunspor için sadece bir tur mücadelesi değil, aynı zamanda Avrupa tarihindeki 22. randevu olarak kayıtlara geçecek. Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde devleri dize getirerek son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, İspanyol temsilcisi karşısında tarih yazmak istiyor.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor, rakip fileleri 32 kez sarsarken kalesinde 23 gol gördü.