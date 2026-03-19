Samsunspor için ya tamam ya devam! İspanya'da dev hesaplaşma
Türk futbolunun köklü çınarı Samsunspor, Avrupa arenasındaki yürüyüşünü sürdürmek için bu gece İspanya’nın başkentinde mucize peşinde koşuyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano deplasmanına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sahasındaki 3-1’lik mağlubiyetin izlerini silmek ve çeyrek finale adını yazdırmak için Madrid’in Vallecas Stadı’nda adeta bir varoluş mücadelesi verecek.
İspanya'nın kalbi Madrid, bu gece temsilcimiz Samsunspor'un tarihi sınavına ev sahipliği yapıyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak olan Samsunspor, Vallecas Stadı'nın çimlerine mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
Saat 23.00'te başlayacak olan bu nefes kesen randevuda düdük, Alman hakem Sascha Stegemann'da olacak. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği bu dev kapışma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
TURUN ANAHTARI: 3 FARKLI GALİBİYET ŞART
Samsunspor'un çeyrek final rüyasını gerçeğe dönüştürmesi için önünde oldukça zorlu ama imkansız olmayan bir matematiksel tablo bulunuyor. Sahasındaki ilk maçta sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, İspanyol rakibi karşısında ancak 3 farklı skorla galip gelirse doğrudan çeyrek finale yükselebilecek
EKSİKLER CAN SIKIYOR: KADRODA STATÜ VE SAKATLIK ENGELİ
Madrid deplasmanında Samsunspor'un eli sakatlıklar ve statü kuralları nedeniyle bir hayli zayıflamış durumda.
UEFA listesinde isimleri yer almayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Bu eksiklerin yanı sıra, tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin'in de maç kadrosunda olmayacağı kesinleşti.