Samsunspor için ya tamam ya devam! İspanya'da dev hesaplaşma

Türk futbolunun köklü çınarı Samsunspor, Avrupa arenasındaki yürüyüşünü sürdürmek için bu gece İspanya’nın başkentinde mucize peşinde koşuyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano deplasmanına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, sahasındaki 3-1’lik mağlubiyetin izlerini silmek ve çeyrek finale adını yazdırmak için Madrid’in Vallecas Stadı’nda adeta bir varoluş mücadelesi verecek.

İspanya'nın kalbi Madrid, bu gece temsilcimiz Samsunspor'un tarihi sınavına ev sahipliği yapıyor. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak olan Samsunspor, Vallecas Stadı'nın çimlerine mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Saat 23.00'te başlayacak olan bu nefes kesen randevuda düdük, Alman hakem Sascha Stegemann'da olacak. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği bu dev kapışma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

TURUN ANAHTARI: 3 FARKLI GALİBİYET ŞART

Samsunspor'un çeyrek final rüyasını gerçeğe dönüştürmesi için önünde oldukça zorlu ama imkansız olmayan bir matematiksel tablo bulunuyor. Sahasındaki ilk maçta sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, İspanyol rakibi karşısında ancak 3 farklı skorla galip gelirse doğrudan çeyrek finale yükselebilecek

EKSİKLER CAN SIKIYOR: KADRODA STATÜ VE SAKATLIK ENGELİ

Madrid deplasmanında Samsunspor'un eli sakatlıklar ve statü kuralları nedeniyle bir hayli zayıflamış durumda.

UEFA listesinde isimleri yer almayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Bu eksiklerin yanı sıra, tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin'in de maç kadrosunda olmayacağı kesinleşti.

AVRUPA'DA 22. DESTAN: TARİHİ TANIKLIK

Rayo Vallecano deplasmanı, Samsunspor için sadece bir tur mücadelesi değil, aynı zamanda Avrupa tarihindeki 22. randevu olarak kayıtlara geçecek. Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde devleri dize getirerek son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, İspanyol temsilcisi karşısında tarih yazmak istiyor.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor, rakip fileleri 32 kez sarsarken kalesinde 23 gol gördü.

BU SEZONUN 12. AVRUPA PERDESİ: ZORLU YOLCULUK

Samsunspor'un bu sezonki Avrupa macerası, adeta bir kahramanlık hikayesi gibi ilerliyor. Bu sezon Avrupa kupalarındaki 12. müsabakasına çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile eşleşerek başlayan ancak rakibine elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz, lig etabını 12. sırada tamamlamıştı.

Son 16 play-off etabında ise Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık net skorlarla saf dışı bırakan Samsunspor, şimdi bu birikmiş tecrübeyi Madrid'de sahaya yansıtarak büyük bir mucizeye imza atmak istiyor.

