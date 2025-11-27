Konferans Ligi’nde kritik sınav: Lider Samsunspor İzlanda’da
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında bugün saat 23.00’te İzlanda temsilcisi Breidablik’in konuğu olacak. Zorlu deplasmandan galibiyet hedefleyen Samsunspor, Avrupa arenasındaki 16. maçına Ukraynalı hakem Shurman yönetiminde çıkacak.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 23.00'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, zorlu maçı kazanarak Konferans Ligi'ndeki liderliğini sürdürmek istiyor.
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
KARŞILAŞMAYI UKRAYNALI HAKEM YÖNETECEK
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkacak. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.
SAMSUNSPOR AVRUPA'DA NAMAĞLUP
Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor. Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.
YARI FİNAL OYNAMIŞTI
Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi. Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu. Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek veda etti.
