Samsunspor Konferans Ligi'nde zirvede! Kırmızı-beyazlılardan 3 golü resital
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında sahasında Malta ekibi Hamrun Spartans ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, attığı 3 golle rakibini mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi’nde liderliğe yükseldi. İşte maçta yaşananlar...
UEFA Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile kozlarını paylaştı.
Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönettti. Sariyev'e aynı ülkeden Sergei Vassyutin ve Denis Labashov yardımcı hakem olarak eşlik etti.
Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, attığı 3 golle rakibini mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi
SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK KOREOGRAFİSİ
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.
Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.
Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.
18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0
30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.
(İKİNCİ YARI)
58. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun korner atışında topla buluşan Emre Kılınç, gelişine yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Bonello'nun elleri arasından ağlara gitti. 2-0
65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta çıktı.
77. dakikada kırmızı-beyazlı takım 3-0 öne geçti. Sol çaprazda ceza sahası içindeki Holse'nin pasında arka direkte Mouandilmadji, boş kaleye topu yuvarladı. 3-0
Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.
