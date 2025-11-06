CANLI | Samsunspor - Hamrun Spartans

06 Kasım 2025, Perşembe
Giriş: 06.11.2025 17:20 Güncelleme: 06.11.2025 21:26
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçını kayıpsız geçerek 6 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, yoluna namağlup devam etmek istiyor.

UEFA Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile 20.45'te kozlarını paylaşıyor.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetiyor. Sariyev'e aynı ülkeden Sergei Vassyutin ve Denis Labashov yardımcı hakem olarak eşlik ediyor.

İŞTE 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Celil, Emre, Musaba, Marius

HAMRUN SPARTANS: Bonello, Comprl, Bjelicic, Polito, Comenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Koffi, Smailagic

SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK KOREOGRAFİSİ

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.

Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.

Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.

7 OYUNCU KADRODA OLMAYACAK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi.
Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

