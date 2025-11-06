CANLI | Samsunspor - Hamrun Spartans

UEFA Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile 20.45'te kozlarını paylaşıyor.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetiyor. Sariyev'e aynı ülkeden Sergei Vassyutin ve Denis Labashov yardımcı hakem olarak eşlik ediyor.