Legia Varşova-Samsunspor maçına Fransız hakem
Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. 2 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’de Polonya’da Legia Varşova ile oynanacak karşılaşmada Aurelien Drouet ve Alexis Auger yardımcı hakem, Marc Bollengier ise dördüncü hakem olacak.
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.