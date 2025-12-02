02 Aralık 2025, Salı
Haberler Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.12.2025 12:41
ABONE OL
Çaykur Rizespor’da Recep Uçar dönemi

Çaykur Rizespor, İlhan Palut’un ayrılığı sonrası teknik direktörlük için Recep Uçar ile prensipte anlaştı. Uçar’ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

Çaykur Rizespor, İlhan Palut'un ayrılığı sonrası teknik direktör Recep Uçar'la prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Konyaspor'dan ayrılan Recep Uçar ile prensip anlaşmasına vardı. İkili görüşmelerin devam ettiği süreçte, Uçar'ın önümüzdeki günlerde yeşil-mavililere imza atması planlanıyor.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu karşılaşmasında evinde Pendikspor'la karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, altyapı antrenörü Ekrem Dil yönetimde saha çıkacak. Bu karşılaşmayı Uçar ve ekibinin tribünden takip etmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çaykur Rizespor’da Recep Uçar dönemi Çaykur Rizespor’da Recep Uçar dönemi Çaykur Rizespor’da Recep Uçar dönemi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör