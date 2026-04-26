Kocaelispor’da hasret 6 maça çıktı! Selçuk İnan: “Karşılığını alamadık”

Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maç olacağını bildiklerini belirterek, " Gençlerbirliği deplasmanında oynamak kolay olmayacaktı ki şiddetle galibiyete ihtiyaçları vardı, maçın bu şekilde geçeceğini aşağı yukarı tahmin etmiştik. Daha çok mücadelenin ön planda olacağı bir maç olacağını öngörmüştük nitekim öyle de oldu." diye konuştu.

İyi mücadele ettiklerini pozisyonlar bulmaya çalıştıklarını dile getiren Selçuk İnan, " Gençlerbirliği'nin golü bulduktan sonra böyle dirençli bir savunma yapması beklediğimiz bir şeydi. Yine de çok denedik, uğraştık, pozisyonlara da girdik ancak neticelendiremedik. Oynadığımız oyunun karşılığı en azından 1 puan olabilirdi ama mağlup ayrıldık. Bunun için üzgünüz." dedi.

Kocaelispor'un galibiyet hasretinin 6 maça çıkmasıyla ilgili bir soruya Selçuk İnan şu yanıtı verdi:

"Evet, iyi bir takım kurduk ve önemli sonuçlar aldık ama diğer takımların çok üstünde bir takım değiliz. Diğer takımlar da en az bizim kadar kaliteli. Her maçı aynı seviyede oynamak çok kolay değil. Yaklaşık 6-7 aydır neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Sakatlıklarımız, sıkıntılarımız ve finansal sorunlarımız var. Sürekli üst performans göstermek istiyoruz ama bunun her zaman mümkün olmayacağını biliyoruz. Üst performans olmasa bile mücadele etmek zorundayız. Bugün Gençlerbirliği'ne karşı mücadele ettik, ancak onların çok üstünde bir oyun oynamak ve rakibi sahadan silmek kolay bir iş değil."