Kocaelispor Kayseri’den 3 puanla döndü

Fotoğraf (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakada Kayserispor ile Kocaelispor 3 puan için sahaya çıkacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan 3 müsabakada Kayserispor'un üstünlüğü gözleniyor. Oynanan maçlarda Kayserispor 2 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibini 2-1 ve 1-0 yenerken bir müsabakada 1-1 sona erdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan müsabakada ekipler, birbirine üstünlük sağlayamamıştı.

Kayserispor ile Kocaelispor arasında bugün saat 17:00'de başlayacak maçta, iki ekip birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.