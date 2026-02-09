CANLI YAYIN

Kocaelispor Kayseri’den 3 puanla döndü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor deplasmanında Daniel Agyei’nin attığı iki golle 2-1 kazanan Kocaelispor, puanını 27’ye yükselterek 8. sıraya çıktı. Ev sahibi Kayserispor ise 15 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı. İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65 ve 73. dakikalarda Daniel Agyei kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 81. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.

Düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor 15 puanda kaldı. Kocaelispor ise 27 puanla 8. sıraya yükseldi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

.İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

14. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada sol taraftan Benes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top, az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Benes'in kaleye paralel gönderdiği ortada altı pas içerisine koşu yapan Cardoso, önünde geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

65. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Agyei'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

73. dakikada sol kanattan Churlinov, ceza sahasına ortasında arka direkte Agyei, topu ağlara gönderdi. 0-2

81. dakikada sağ kanattan Mane'nin ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Talha'nın şutunda meşin yuvarlak fileere gitti. 1-2

90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in şutunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.

90+7. dakikada sağ kanattan Mane'nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Semih'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakada Kayserispor ile Kocaelispor 3 puan için sahaya çıkacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan 3 müsabakada Kayserispor'un üstünlüğü gözleniyor. Oynanan maçlarda Kayserispor 2 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibini 2-1 ve 1-0 yenerken bir müsabakada 1-1 sona erdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan müsabakada ekipler, birbirine üstünlük sağlayamamıştı.

Kayserispor ile Kocaelispor arasında bugün saat 17:00'de başlayacak maçta, iki ekip birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Kayserispor'da 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada 4 futbolcu sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan kaleci Bilal Bayezit, sakatlıkları bulunan Kayra Cihan ve Deniz Makarov ile ameliyat olan Majid Hosseini, Kocaelispor'a karşı takımının formasını giyemeyecek.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

