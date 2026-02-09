CANLI | Kayserispor-Kocaelispor

MAÇIN 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Deniz, Semih, Denswil, Carole, Dorukhan, Bennasser, Görkem, Benes, Mendes, Cardoso, Chalov

Kocaelispor: Gökhan, Smolcic, Balogh, Haidara, Dijksteel, Tayfur, Show, Keita, Rivas, Can, Petkovic

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakada Kayserispor ile Kocaelispor 3 puan için sahaya çıkacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan 3 müsabakada Kayserispor'un üstünlüğü gözleniyor. Oynanan maçlarda Kayserispor 2 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibini 2-1 ve 1-0 yenerken bir müsabakada 1-1 sona erdi. Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan müsabakada ekipler, birbirine üstünlük sağlayamamıştı.

Kayserispor ile Kocaelispor arasında bugün saat 17:00'de başlayacak maçta, iki ekip birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak Kayserispor'da 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada 4 futbolcu sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan kaleci Bilal Bayezit, sakatlıkları bulunan Kayra Cihan ve Deniz Makarov ile ameliyat olan Majid Hosseini, Kocaelispor'a karşı takımının formasını giyemeyecek.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: