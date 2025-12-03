03 Aralık 2025, Çarşamba
ZTK'da 4. tur maçları! Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor kozlarını paylaşıyor

Giriş: 03.12.2025 13:30
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karacabey Belediye Spor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

4. Tur maçında Karacabey Belediye Spor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Karacabey Belediye Spor: Tayip, Arda, Ökkeş, Nezir, Furkan, Dora, Berke, Sedat, Talha, Berke, Azat

Kocaelispor: Gökhan, Samet, Balogh, Syrota, Muharrem, Tarkan, Jo, Keita, Rivas, Furkan, Ahmet S.

