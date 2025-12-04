Kasımpaşa’da Shota Arveladze dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.