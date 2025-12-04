04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Kasımpaşa Haberleri Kasımpaşa'da Shota Arveladze dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Shota Arveladze dönemi sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 11:20 Güncelleme: 04.12.2025 11:27
Kasımpaşa’da Shota Arveladze dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kasımpaşa’da Shota Arveladze dönemi sona erdi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör