Hatayspor'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.
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