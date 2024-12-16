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Hatayspor'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 13:18
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Hatayspor’da yeni sportif direktör Yılmaz Bal oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hatayspor'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal olduHatayspor'da yeni sportif direktör Yılmaz Bal oldu

Açıklamada, Bal'ın geçmişte bordo-beyazlı takımda forma giydiği de anımsatıldı.

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