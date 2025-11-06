Gençlerbirliği Başakşehir karşılaşmasına hazır
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, topla koordinasyon çalışması yaptı ve ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025 | En yeni, anlamlı, ayetli ve hadisli cuma sözleri: WhatsApp, Instagram, Facebook…
- MİT’ten adaylara rehber video! İstihbarat uzmanı olmak için başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?
- 2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?
- AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları bu hafta mı, saat kaçta?
- Kazaklardaki tüylenmeye son: Bu yöntemle kazaklar yeni gibi oluyor
- Uykusuzluğun nedeni tavan renginiz olabilir! İç mimarlar uyku kalitesini artıran renkleri açıkladı
- Faizsiz 90.000 TL kredi fırsatı! En yüksek 0 faizli krediyi hangi banka veriyor?
- Bilim insanları uyarıyor: Sağlıklı yaşamın şifreleri sirkadiyen ritimde saklı! Vücut saati nasıl çalışır?
- Emekliye %12.94 zam+6.45 puan refah payı formülü: 4A-4B’liye EŞİT ZAM tablosu! 16.000, 18.500, 20.000 TL alana…
- UEFA Konferans Ligi | Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Vibe coding nedir, neden 2025’in en popüler kelimesi seçildi? Vibe coding terimi ne anlama geliyor!
- Grip sezonu başladı! Doğal ürünler gerçekten koruyor mu? Soğuk algınlığından korunmak için 5 basit adım