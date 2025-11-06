Gençlerbirliği Başakşehir karşılaşmasına hazır

06 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.11.2025 20:55
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, topla koordinasyon çalışması yaptı ve ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

