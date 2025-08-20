Malili forvet Sekou Koita Gençlerbirliği’nde

20 Ağustos 2025, Çarşamba
Giriş: 20.08.2025 17:02
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili forvet Sekou Koita’yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Koita, 34 kez giydiği Mali Milli Takımı formasıyla 4 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Malili forvet oyuncusu Sekou Koita'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Profesyonel kariyerine ülkesinin Bakaridjan kulübünde başlayan Koita; Kita, Liefering, Wolfsberger, Salzburg, son olarak da CSKA Moskova'da oynadı.

Koita, 34 kez giydiği Mali Milli Takımı formasıyla 4 gol kaydetti.

