Gaziantep FK Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Kırmızı siyahlı ekip, Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.