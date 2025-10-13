13 Ekim 2025, Pazartesi
Gaziantep FK Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.10.2025 19:37
Gaziantep FK Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Kırmızı siyahlı ekip, Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

