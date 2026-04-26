Dev derbide anlamlı mesaj! Dezenformasyona karşı ortak duruş
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan dev derbi, sahadaki rekabetin yanı sıra tribünlerde verilen mesajlarla da dikkat çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta oynanan karşılaşma öncesinde dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı içeren pankartlarla kamuoyuna mesaj verdi.
Milyonların kilitlendiği Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, dünya çapında bir rekabete sahne oluyor.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA NEFESLER KESİLDİ
Şampiyonluk yarışının en kritik virajında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tıklım tıklım dolu RAMS Park'ta ağırlıyor. Her iki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı sahada, maç öncesi atmosfer tribün şovlarıyla doruk noktasına ulaştı.
DEZENFORMASYONA KARŞI ORTAK DURUŞ
Müsabaka öncesi seremoniye çıkan Galatasaraylı futbolcular, dezenformasyonla mücadele kapsamında başlatılan farkındalık hareketine destek vermek için, "Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" pankartı taşıdı.
Fenerbahçeli futbolcuların ellerinde ise "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona 'Dur' de" yazılı pankart bulundu.
Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasına da sarı-kırmızılı futbolcuların taşıdığı pankartın aynısı asıldı.