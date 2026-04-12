Galatasaray tribünü soykırıma sessiz kalmadı: İnsanlık bir olsun Siyonizm yok olsun

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Kocaelispor mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, soykırımcı İsrail’in zulmüne sessiz kalmadı. Başta Gazze olmak üzere Lübnan ve İran’da alçak saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail’e, tribünlerde açılan dev pankartla tokat gibi bir cevap verildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Kocaelispor ile kozlarını paylaşırken, yeşil sahalarda sadece futbolun değil, insanlık onurunun da mücadelesi verildi.

Başta mazlum Gazze halkı olmak üzere ardından İran ve Lübnan'da sivil katliamlarına ve alçak saldırılarına pervasızca devam eden terör devleti İsrail'e karşı Galatasaray tribünleri adeta tek ses oldu.

TARAFTARLARDAN DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ: "İNSANLIK BİR OLSUN, SİYONİZM YOK OLSUN"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun" yazılı dev pankartı açarak siyonist barbarlığa karşı öfkelerini tüm dünyaya haykırdı.