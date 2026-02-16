Okan Buruk’tan transfer sinyali! Hakan Çalhanoğlu’na açık davet: Kollarımız açık bekliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (İHA)

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yarın ağırlayacakları Juventus karşılaşmasına ilişkin, "Juventus'un tüm maçlarını izledim. Kazanmadıkları zamanlarda bile iyi oynuyorlar; Atalanta'ya karşı da onları beğendim. Elbette Inter maçında Kalulu'nun kırmızı kartı pahalıya mal oldu. O pozisyonda nasıl sarı kart verilir, gerçekten bilmiyorum." dedi.

Buruk, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin tahmin edilmesi güç bir teknik adam olduğunu ifade ederek, "Bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlüyle oynuyor. Juventus'un en güçlü yönü; hücumcularının öngörülemezliği. Kenan Yıldız, Türkiye'de çok iyi tanıdığımız bir fenomen, McKennie ise hiçbir referans sunmuyor. Bir de Conceiçao var ki ben onun babasıyla takım arkadaşıyken o dünyaya gelmişti." diye konuştu.