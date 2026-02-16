Okan Buruk’tan transfer sinyali! Hakan Çalhanoğlu’na açık davet: Kollarımız açık bekliyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi konuşan Buruk, olası bir transfer ihtimaline ilişkin kapıyı aralayan mesajlar verdi.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yarın ağırlayacakları Juventus karşılaşmasına ilişkin, "Juventus'un tüm maçlarını izledim. Kazanmadıkları zamanlarda bile iyi oynuyorlar; Atalanta'ya karşı da onları beğendim. Elbette Inter maçında Kalulu'nun kırmızı kartı pahalıya mal oldu. O pozisyonda nasıl sarı kart verilir, gerçekten bilmiyorum." dedi.
Buruk, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin tahmin edilmesi güç bir teknik adam olduğunu ifade ederek, "Bazen dörtlü savunmayla, bazen üçlüyle oynuyor. Juventus'un en güçlü yönü; hücumcularının öngörülemezliği. Kenan Yıldız, Türkiye'de çok iyi tanıdığımız bir fenomen, McKennie ise hiçbir referans sunmuyor. Bir de Conceiçao var ki ben onun babasıyla takım arkadaşıyken o dünyaya gelmişti." diye konuştu.
Galatasaray'ın bu maça nasıl yaklaştığı şeklindeki bir soruya Okan Buruk, "Yıllarca süren iç saha başarılarımızın ardından, Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde coşar ve stat adeta bir cehenneme döner. Onları mutlu etmek beni memnun eder. Futbolcuyken de Galatasaray'la bir UEFA Kupası ve bir Avrupa Süper Kupası kazandım." yanıtını verdi.
Serie A'nın tanıdığı iki golcü Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in kadrolarında olduğu hatırlatılan Buruk, "Victor'u aldığımızda 2 forvetle oynamaya karar vermiştim, ama sonra Mauro sakatlandı. Şimdi ikisi de zirvede ve bence birlikte oynayabilirler. Tabii ki, bu arada Lang ve Sane de geldi: Emin olun, ilk on birde oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.