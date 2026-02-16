CANLI YAYIN

Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile yaşadığı anıyı anlattı: “Çok acıkmıştım”

2024-2025 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmasının ardından yemekte yaşanan anlar sosyal medyada viral olmuştu. O görüntülerin perde arkasını anlatan Gabriel Sara, “O gün çok acıkmıştım, yemek gelir gelmez direkt yemeye başladım.” diyerek dikkat çeken anın detaylarını paylaştı.

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 95 puanla zirvede bitirerek lig tarihinde üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğunu elde etmişti.

Şampiyonluğun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Galatasaray futbolcularını ve teknik heyetini kabul etmişti.

GABRİEL SARA BAŞKAN ERDOĞAN İLE ANISINI ANLATTI

KÜLLİYE'DEKİ YEMEKTE GÜLÜMSETEN ANLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde yemek sırasında yaşanan bir an sosyal medyada viral olmuştu. Gabriel Sara'nın yemek yerken görüntülendiği kareler büyük beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.

Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile yaşadığı anıyı anlattı: “Çok acıkmıştım” - 1

"ÇOK ACIKMIŞTIM"

Aradan geçen sürenin ardından, Başkan Erdoğan'ın kabulünde yaşanan o anları anlatan Gabriel Sara, yaşadıklarını esprili bir dille paylaşarak şunları anlattı:

"Bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir yemekte buluştuk. O gün çok acıkmıştım, yemek gelir gelmez direkt yemeye başladım. Protokol gereği önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlaması gerekiyormuş. Takım arkadaşlarım bana 'Ne yapıyorsun?' der gibi bakmaya başladı. O an video oldu ve sonrasında herkes benimle dalga geçmeye başladı. Bana 'karınca' diyorlar, çok yediğimi söylüyorlar."

BAŞKAN ERDOĞAN GALATASARAY'I KABUL ETTİ

