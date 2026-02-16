Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile yaşadığı anıyı anlattı: “Çok acıkmıştım”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde yemek sırasında yaşanan bir an sosyal medyada viral olmuştu. Gabriel Sara'nın yemek yerken görüntülendiği kareler büyük beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.

"ÇOK ACIKMIŞTIM"

Aradan geçen sürenin ardından, Başkan Erdoğan'ın kabulünde yaşanan o anları anlatan Gabriel Sara, yaşadıklarını esprili bir dille paylaşarak şunları anlattı:

"Bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir yemekte buluştuk. O gün çok acıkmıştım, yemek gelir gelmez direkt yemeye başladım. Protokol gereği önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlaması gerekiyormuş. Takım arkadaşlarım bana 'Ne yapıyorsun?' der gibi bakmaya başladı. O an video oldu ve sonrasında herkes benimle dalga geçmeye başladı. Bana 'karınca' diyorlar, çok yediğimi söylüyorlar."