Çaykur Rizespor Galatasaray maçı! Zirve yolunda kritik randevu

Çaykur Rizespor ile Galatasaray Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Ozan Ergün tarafından yönetilecek Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Galatasaray'da bugün gözler takıma yeni katılan transferlerde olacak. Peki, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

LİGİN İLK YARISINDA GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da bugünkü maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, bugün takımdaki ilk maçına çıkabilir. Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak. Takıma yeni katılan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

