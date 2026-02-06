Aslan’a genç yıldız takviyesi! Can Armando Güner resmen Galatasaray’da

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Borussia Mönchengladbach’tan transfer ettiği Can Armando Güner’i sarı-kırmızılı formayla buluşturdu. Resmen duyurulan transferin mali şartları da netlik kazandı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminin son saatlerinde bir hamle daha yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transferi kamuoyuyla paylaşıldı. Transfer için hazırlanan videoda, "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Can Armando Güner!" ifadelerine yer verildi. Gelecek vadeden sağ kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla Metin Oktay pozu verdi.

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya varıldığı, bu transfer için 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Genç futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U-19 takımında çıktığı 14 resmi maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.