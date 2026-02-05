Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sacha Boey İstanbul'a geliyor

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 13:15 Son Güncelleme: 05 Şubat 2026 13:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Galatasaray’da beklenen transfer sürprizi geldi. Galatasaray’ın eski oyuncusu Sacha Boey’in, sarı-kırmızılı kulübe yeniden katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.