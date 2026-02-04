CANLI - Galatasaray-İstanbulspor

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, maçta görev alamayacak.

Sarı kırmızılılarda Icardi bugün bir gol daha atarsa tarihe adını yazdıracak (AA)

ICARDI REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı.

Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında 1 kez fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.