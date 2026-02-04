CANLI - Galatasaray-İstanbulspor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Icardi, Eren, İlkay, Ahmed, Asprilla, Kaan, Gökdeniz, Torreira, Kazımcan, Lemina
İstanbulspor: İsa, Özcan, Demir, Duran, Emrecan, Turan, Ömer Faruk, İsa, Sambissa, Mendy, Ertuğrul
CİMBOM 3'TE 3 PEŞİNDE
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.
SANE VE ARDA YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, maçta görev alamayacak.
Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.
ICARDI REKOR İÇİN SAHADA
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı.
Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında 1 kez fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.