CANLI | Galatasaray - Kayserispor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde bu akşam Kayserispor'u konuk ediyor.

Bir tarafta zirve yarışı, diğer tarafta kümede kalma mücadelesi öne çıkıyor. Ligde 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 46 puan toplayan Cimbom, liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise geride kalan 19 lig maçında 2 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgiyle 15 puanda kaldı ve 17. sırada yer buldu.

Aslan'da sarı kart cezalısı olan Barış Alper Yılmaz, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

Genç stoper Arda Ünyay'ın da sakatlığı bulunuyor. Kayserispor'da tarafında da Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor.

İdeal kadrosuyla sahada olacak Cimbom'da 3 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak ve forma giyemeyecek.