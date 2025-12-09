Aslan Süper Kupa’yı kazandığı statta! Okan Buruk kararını verdi: İşte ilk 11’ler

Galatasaray bu maçı kazanarak Avrupa'daki hedeflerini korumak istiyor (İHA)



AVRUPA KUPALARINDA 334. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 333 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 119 defa sahadan galip ayrılırken, 125 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 505 gol gördü.



BURUK 31 MAÇIN 13'ÜNÜ KAZANDI

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 31 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 19, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu maçların 13'ünde galibiyet alırken, 10 defa yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.



OSIMHEN GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İKİNCİ

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupaları maçında gol atarak kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cimbom'da Victor Osimhen'in dışında Yunus Akgün de 2 gol gol sevinci yaşadı.